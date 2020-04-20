MISIR'DAN 164 TÜRK VATANDAŞI GETİRİLDİ
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHAKoronavirüs nedeniyle Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul' a getirildi.
20.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:28
İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA
Koronavirüs nedeniyle Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul' a getirildi. Yolcular koronavirüs önemlemleri kapsamında 14 güm boyunca Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurdunda karantina altında tutulacak.
Kaynak: DHA