Mısır'daki Yargılamalar

Mısır'da "terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreler kurmak" ve "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye suikast girişiminde bulunmak" suçlamasıyla 292 kişinin askeri mahkemeye sevk edildiği bildirildi.



Sanıkların savunma heyeti üyesi İslam Selame, yaptığı açıklamada askeri savcılığın, "terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreleri kurmak" ve "Sisi'ye suikast girişiminde bulunmak" suçlamasıyla 141'i gıyaben yargılanan 292 kişiyi askeri mahkemeye sevk ettiğini belirtti.



Başsavcılık, geçen kasım ayında söz konusu davaya ilişkin dosyaları askeri yargıya sevketmişti.



Sanıklar, "Çoğunluğu Sina Yarımadası'nda olmak üzere 18 terör saldırısı düzenlemek, 22 terör hücresi kurmak, Sisi'ye Suudi Arabistan'da suikast düzenlemek" gibi suçlarla itham ediliyor.