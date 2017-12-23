Mısır'daki Yargılamalar

Mısır'da, Ocak 2015'te Giza'daki şiddet olaylarına karışmakla suçlanan 26 sanığın 5 ila 10'ar yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamuoyunda "El-Münib Polis merkezinin yakılması" olarak bilinen davanın duruşması Giza Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 12'si gıyabi yargılanan 13 sanık hakkında 10'ar, 13 sanık hakkında ise 5'er yıl hapis cezası verdi.



Verilen karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.



Başsavcılık sanıkları, "toplanma, güç kullanma, kamu ve özel mülke zarar verme, silah ve mühimmat bulundurmakla" itham etmişti.