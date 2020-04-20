Mısır'daki Türk vatandaşları İstanbul'a döndü
Mısır'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kahire'ye gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a döndü.
20.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:06
Mısır'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kahire'ye gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a döndü.
Mısır'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Kahire'den aldığı 164 yolcuyla İstanbul Havalimanı'na geldi.
Havalimanında inen yolcular sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra, bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na gönderildi.
Kaynak: AA