Mısır'daki trafik kazasında 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mısır'ın İskenderiye kentinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
11.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:49
Mısır'ın İskenderiye kentinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mısır'ın El-Vatan gazetesinde yer alan habere göre, İskenderiye'nin sahil yolunda, kamyon ile minibüsün çarpışması, 8 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarına ilişkin bilgi alınamadı.
Kaynak: AA