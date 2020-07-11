Mısır'daki trafik kazasında 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Mısır'ın İskenderiye kentinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mısır'ın El-Vatan gazetesinde yer alan habere göre, İskenderiye'nin sahil yolunda, kamyon ile minibüsün çarpışması, 8 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarına ilişkin bilgi alınamadı.

Kaynak: AA