Mısır'daki Terör Saldırısı - Olay Yerinin İncelenmesi - Kahire

Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Tunus ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Arap Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin büyükelçilikleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında, turist otobüsünü hedef alan saldırıda 3'ü turist 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Başsavcılık, olayla ilgili acilen soruşturma başlatılması talimatını vermişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği kaydedilmişti.

Mısır Dışişleri söz konusu olayı "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli de otobüsün normal rotasının dışına çıkması, güzergahını değiştirerek güvenli yoldan gitmemesi neticesinde bu olayın meydana geldiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA