Mısır'daki terör operasyonunda 8 asker hayatını kaybetti
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Mısır'daki terör operasyonunda 8 asker hayatını kaybetti

Mısır'daki terör operasyonunda 8 asker hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonları sırasında 8 askerin hayatını kaybettiği, terör örgütü DEAŞ'a bağlı 89 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonları sırasında 8 askerin hayatını kaybettiği, terör örgütü DEAŞ'a bağlı 89 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda 8 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, operasyonların Sina Yarımadası'nın kuzeyinde düzenlendiği ifade edilirken, hayatını kaybeden askerlerin hepsinin aynı bölgede mi yoksa farklı bölgelerde mi hayatını kaybettiğine dair ayrıntı verilmedi. Operasyonlarda 89 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerin Sina Yarımadası'nın kuzeyine sızmak için kullandığı 13 tünelin de imha edildiği ifade edildi.

Operasyonlar sırasında farklı türde silah ve mühimmatlara el koyulduğu belirtilen açıklamada, içlerinde intihar bombacılarının kullandığı patlayıcı kemerlerin de bulunduğu yüzlerce patlayıcı cihazın imha edildiği aktarıldı. Operasyonların tam olarak ne zaman düzenlendiği belirtilmezken, hava kuvvetlerinin sınır muhafızlarıyla koordineli şekilde ülkenin batı ve güney sınırlarına girmeye çalışırken bir kısmı silah ve mühimmat yüklü 200 aracı da imha ettiği açıklandı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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