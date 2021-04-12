Mısır'daki Süveyş Kanalı İdaresi, Orta Doğu'nun en büyük tarak gemisini filosuna kattığını açıkladı
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Mısır'daki Süveyş Kanalı İdaresi, Orta Doğu'nun en büyük tarak gemisini filosuna kattığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Mısır'daki Süveyş Kanalı İdaresi, Orta Doğu'nun en büyük tarak gemisini filosuna kattığını açıkladı

Mısır'daki Süveyş Kanalı İdaresi, filosuna Orta Doğu'nun en büyük tarak gemisini kattığını duyurdu.

Mısır'daki Süveyş Kanalı İdaresi, filosuna Orta Doğu'nun en büyük tarak gemisini kattığını duyurdu.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, yeni geminin, Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan bir Çin kargo gemisiyle getirildiğini söyledi.

Yeni tarak gemisinin adının ise kurumun eski başkanının ismi Mehab Memiş olduğunu ifade eden Rabi, 147,5 metre uzunluğundaki geminin, 8 metre ile 35 metre arası derinlikte çalıştığı ve taşlı topraklarda kazı yapabilme kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisini yüzdürme işleminde bu tip gemiler büyük rol oynamıştı.

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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