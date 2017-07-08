Mısır'daki Şiddet Olayları

Mısır'ın İsmailiyye kentinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 14 teröristin öldürüldüğü bildirildi.





Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sina'daki terör örgütlerinden bir grubun İsmailiyye'de bir karargahta çeşitli kentlerden gelerek kendilerine katılacak başka grupları beklerken tespit edildiği belirtildi.





Emniyet güçlerinin karargaha yönlendirilmesi üzerine grubun güvenlik güçlerine ateş açtığı ve çıkan çatışmada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerden 5'inin kimliğinin tespit edildiği, söz konusu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları için haklarında arama kararı bulunduğu aktarıldı.



Mısır'ın Kuzey Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde dün sabah bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 25 asker yaşamını yitirmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" üstlenmişti.



Kuzey Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor. Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana başta Kuzey Sina olmak üzere birçok ilde "terörist" olarak adlandırdığı unsurlara yönelik, "güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri" gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.