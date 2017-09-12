Mısır'daki Şiddet Olayları

Hamas ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde polis araçlarına yönelik bombalı saldırıyı kınadı.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sina'da Mısır askerlerini hedef alan suç eylemini kınıyoruz. Bu eylem Mısır'ın güvenliğini, istikrarını hedef alıyor. Ülkeyi ölüm ve şiddet sarmalına sokuyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca Mısır'a ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise Abbas, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi'ye telgraf çekerek Mısır halkına taziyelerini iletti.



Sina Yarımadası'nın kuzeyinde zırhlı polis araçlarına yönelik bombalı saldırıda 18 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.