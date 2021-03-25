Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı

ERZURUMLU kuaförler, mart sonunda Antalya'da düzenlenecek 2'nci Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor.

ERZURUMLU kuaförler, mart sonunda Antalya'da düzenlenecek 2'nci Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor. Birbirinden ilginç saç tasarımları üzerinde çalışan kuaförler, Mısır'daki piramitlerin şekli ile Erzurum'un simgesi Çifte Minareli Medrese maketini tasarımlarında kullandı.

Türkiye Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Federasyonu, 29 Mart- 2 Nisan'da Antalya Belek'te Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali'nin 2'ncisini organize edecek. Ülke genelindeki Berberler ve Kuaförler Odaları'nın katılacağı festivalde, Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası da 9 kişilik ekiple yer alacak. 'Oda Başkan Vekili Turan Bozcu, festivalde şov ve yarışma etaplarına katılacak 8 kadın ile 1 erkek kuaförünün, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Turan Bozcu, topuz saç, türban katlama, makyaj ve erkek kesim gibi alanlarda birbirinden ilginç tasarımlar hazırlayan kuaförlerin, Mısır'daki piramitlerin şekli ile Erzurum'un simgesi Çifte Minareli Medrese maketini tasarımlarında kullandığını dile getirdi. 

Festivale erkek kesim alanında katılacağını belirten Yusuf Acar, saç kesiminde Mısır piramitlerinden etkilendiğini belirterek, bu şekilde tasarım uygulamak istediğini söyledi. 

Çifte Minareli Medrese maketiyle saç tasarımı yapan Esra Öztaşyonar da sık kullanılan model yerine tarihi yapının maketini tercih ettiğini belirtti.

Bu sene saç tasarımlarında 3 boyutlu modellerin moda olduğunu söyleyen Sibel Adal ise bunu 6 boyuta çevirerek, şov hazırladığını söyledi. 

Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı
Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mert Günok Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:23:12. #1.14#
title