Mısır'daki piramitleri de saça işleyen Erzurumlu kuaförler, festival için iddialı

ERZURUMLU kuaförler, mart sonunda Antalya'da düzenlenecek 2'nci Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor. Birbirinden ilginç saç tasarımları üzerinde çalışan kuaförler, Mısır'daki piramitlerin şekli ile Erzurum'un simgesi Çifte Minareli Medrese maketini tasarımlarında kullandı.

Türkiye Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Federasyonu, 29 Mart- 2 Nisan'da Antalya Belek'te Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali'nin 2'ncisini organize edecek. Ülke genelindeki Berberler ve Kuaförler Odaları'nın katılacağı festivalde, Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası da 9 kişilik ekiple yer alacak. 'Oda Başkan Vekili Turan Bozcu, festivalde şov ve yarışma etaplarına katılacak 8 kadın ile 1 erkek kuaförünün, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Turan Bozcu, topuz saç, türban katlama, makyaj ve erkek kesim gibi alanlarda birbirinden ilginç tasarımlar hazırlayan kuaförlerin, Mısır'daki piramitlerin şekli ile Erzurum'un simgesi Çifte Minareli Medrese maketini tasarımlarında kullandığını dile getirdi.

Festivale erkek kesim alanında katılacağını belirten Yusuf Acar, saç kesiminde Mısır piramitlerinden etkilendiğini belirterek, bu şekilde tasarım uygulamak istediğini söyledi.

Çifte Minareli Medrese maketiyle saç tasarımı yapan Esra Öztaşyonar da sık kullanılan model yerine tarihi yapının maketini tercih ettiğini belirtti.

Bu sene saç tasarımlarında 3 boyutlu modellerin moda olduğunu söyleyen Sibel Adal ise bunu 6 boyuta çevirerek, şov hazırladığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı