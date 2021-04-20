Mısır'daki peş peşe tren kazalarının ardından Demir Yolları Müdürlüğünde kapsamlı görev değişikliği

Mısır Ulaştırma Bakanlığı, ülkede yaşanan demir yolu kazalarının ardından Ulusal Demir Yolları Müdürlüğünde kapsamlı değişiklik yaptı.

Mısır Ulaştırma Bakanlığı, ülkede yaşanan demir yolu kazalarının ardından Ulusal Demir Yolları Müdürlüğünde kapsamlı değişiklik yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Demir Yolları Müdürlüğü başkanlığına Eşref Muhammed'in yerine Mustafa Ebu Mukrem'in atandığı bildirildi.

Ayrıca İdare Kurum Müdürü, Yenileme ve Onarım Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Temel Alt Yapı Müdürü, Temel Alt Yapı Müdür Yardımcısı, Sinyal ve Haberleşme Müdürü, Ortak Hizmetleri Müdürü, Tren Atölyeleri Müdürü, Mobil Birimler Müdürü değiştirildiği kaydedildi.

Görev değişikliklerinin sadece yönetim kadrosunda yapılan bir revizyondan ziyade senelik milyonlarca yolcuyu taşıyan kurumun kapsamlı gelişim ve yenilenme hedefleri doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

Mısır'da yeterli bakım ve onarımı yapılmayan 1800'lü yıllardan kalma tek yönlü demir yollarında, can kayıplı tren kazalarının sıklıkla yaşandığı biliniyor.

Mısır Sağlık Bakanlığı ülkede 18 Nisan'da Kalyubiye kentinde meydana gelen tren kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini 97 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ülkenin Suhac kentinde geçen 26 Mart'ta meydana gelen kazada ise 32 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık