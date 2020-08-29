Mısır'daki İhvan, teşkilatın işlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır'daki İhvan, teşkilatın işlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), teşkilatın Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Mahmud İzzet'in gözaltına alınmasından sonra işlerin aksamadan düzenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Mısır'daki İhvan, teşkilatın işlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı
29.08.2020 01:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:51

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), teşkilatın Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Mahmud İzzet'in gözaltına alınmasından sonra işlerin aksamadan düzenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır İçişleri Bakanlığının, tutuklu İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yerine vekaleten atanan İzzet'i, Kahire'nin doğusunda gözaltına aldığını açıkladığı hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığının, İzzet'e yönelttiği suçlamaların reddedildiği açıklamada, geçmiş dönemlerde 20 yıla yakın hapis yatmasına rağmen hikmetli davranışı ve insanlara iyi öğüt vermesiyle bilindiği vurgulandı.

İzzet'in bazı kronik hastalıklardan muzdarip olduğu ve hastalığının bir hafta önce daha da şiddetlendiği belirtilen açıklamada, hayatından ve sağlığından Mısır yönetiminin sorumlu olduğu ifade edildi.

Teşkilatın işleri aksamadan devam ediyor

İzzet'in gözaltına alınmasından sonra teşkilatın geleceğine de değinilen açıklamada, işlerin aksamadan düzenli bir şekilde devam ettiği ve ilkelere bağlı kalınacağı kaydedildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı dün, İzzet'in başkent Kahire'nin doğusunda gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında İzzet'in 30 Haziran 2013'ten sonra çok sayıda terör faliyetini yönettiği öne sürülürken, özellikle de 2015 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Bereket olayının sorumlusu olduğu iddia edilmişti.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Mahmud İzzet kimdir?

Mahmud İzzet 1944 yılında doğdu, 1963'te de İhvan saflarına katıldı. Eski Cumhurbaşkanlarından Cemal Abdunnasır döneminde 1965'te tutuklananan İzzet, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzzet, 1981'de İhvan Rehberlik Konseyi'ne üye olarak seçildi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve geçen sene hapishanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 2013'te düzenlenen darbenin ardından yüzlerce İhvan yöneticisi ve üyesi tutuklanmıştı.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin yerine vekaleten atanan 76 yaşındaki Mahmud İzzet'in Ağustos 2013'ten bu yana nerede olduğu ve İhvan'ı nasıl yönettiği bilinmiyordu.

Mısır yerel basını 2019'da İzzet'in de yurt dışında bir hastanede vefat ettiğini duyurmuş, İhvan ise bu haberi yalanlamıştı.

İzzet, az konuşması nedeniyle Mısır medyasında İhvan içindeki "Demir adam" olarak nitelendiriliyordu.

En son El-Minya Ceza Mahkemesi 19 Ağustos'ta, gıyabında yargılanan İzzet hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Politika
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı 3. Sayfa
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti 3. Sayfa
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Onur Saylak Okan Bayülgen
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Mısır'daki İhvan, teşkilatın işlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 01:54:30. #1.15#
title