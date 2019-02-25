Mısır'daki İdamlara Tepkiler

Afyonkarahisar Memur-Sen il Temsilciği ve Sivil Toplum Platformu üyeleri, Mısır'ın darbeyle yönetimi devralan lideri Abdulfettah el Sisi'ye ülkede yaşanan idamlar için tepki gösterdi.

PTT Şubesi önünde toplanan Memur-Sen üyeleri ve çeşitli STK temsilcileri, yaptıkları ortak basın açıklaması ile Mısır rejimi tarafından geçtiğimiz hafta içinde 9 kişinin idam edilmesini kınadı.

Gurup adına konuşan Afyonkarahisar Memur-Sen İl Temsilcisi Abdulkadir Hız, Firavunlaşan sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Abdulkadir Hız, 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapıldığını anımsatarak, "Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun'un Hazreti Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır. Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti." dedi.

Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen halen 600 kişinin olduğunu kaydeden Hız, şöyle devam etti:

"Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölüme rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi."

Bugün bütün İslam dünyasının benzer bir saldırı altında olduğunu dile getiren Hız, "Bangladeş hükümeti Müslüman alimleri ve önderleri idam ediyor. Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor. Filistin'de her gün siviller, masumlar katlediliyor. Arakan'da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam. Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle, İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler." diye konuştu.

Kaynak: AA