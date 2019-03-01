Mısır'daki İdamlara Tepki Yürüyüşü

Gümüşhane'de, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi nedeniyle protesto yürüyüşü düzenlendi.

Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Anadolu Öğrenci Birliği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç-Memur-Sen ve bazı sivil toplum örgütlerince organize edilen protestoda, katılımcılar, Sisi yönetimini kınayan dövizler taşıdı.

Çağrı Merkezi önünde toplanan grup üyeleri, Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri boyunca idamlara karşı slogan atarak Fatih Parkı'na geldi.

Burada grup adına basın açıklamasında bulunan Anadolu Öğrenci Birliği üyesi Faruk Uçaker, Mısır'da 2013 yılında halkın iradesine darbe vurularak Sisi cuntasının başa geldiğini hatırlattı.

Rabia Meydanı'nda darbeye direnen halkın hunharca katledilmesiyle başlayan sürecin cuntanın hukuksuz ve keyfi suçlamalarıyla her geçen gün başka boyutlar kazandığını ileri süren Uçaker, şunlar söyledi:

"Biz bugün dünyanın önüne hakikati getiriyor ve ilan ediyoruz. Mısır'da gerçekleştirdiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, halkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz darağacına götürülmüş ve şehit edilmiştir. Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri, birer idam makinelerine dönüşmüş durumdadır. Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır. Bu durum bizlerin kardeş olma ve ümmet olarak birlik içinde hareket etme sorumluluğumuz bizlere tekrardan hatırlatmalı ve bütün dünyanın Mısır'da üç maymunu oynadığı bugünlerde Müslüman kardeşlerimizin sesi olma misyonumuzu yeniden kuşattırmalıdır."

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri, idam edilem 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bazı öğrencilerin protesto yürüyüşüne ve gıyabi cenaze namazına idamlara tepki için beyaz örtü ve iple katıldığı görüldü.

Kaynak: AA