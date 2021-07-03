Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi
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Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararına, Karabük ve Bolu'da tepki gösterildi.

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararına, Karabük ve Bolu'da tepki gösterildi.

Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu temsilcileri, Karabük 100. Yıl Pazaryeri Camisi önünde bir araya geldi.

Mısır'da haklarında idam kararı alınanların isimlerinin yer aldığı afiş açan grup adına, kentte üniversite eğitimi alan Mısırlı Diaa Hegab konuşma yaptı.

Mısır'da yüzlerce kişiye idam cezası verildiğini, bazılarının ailelerine haber verilmeden infaz edildiğini söyleyen Hegab, Mısır halkının özgür iradesiyle seçtiği liderlere yönelik darbe ve sonrasındaki hukuksuz uygulamaların başından beri dozu eksilmeyen büyük bir sindirme sürecine dönüştüğünü savundu.

Gözaltında bulunanlar ve tutukluların sayısı net olarak açıklanmasa da mahkum yakınlarının ifadelerinin bu rakamın binleri aştığını gösterdiğini belirten Hegab, "Uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında da delilleri ile belirtildiği gibi halen çok sayıda siyasi mahkum sistematik işkenceye uğramakta ve her türlü ihlale maruz kalmaktadır." dedi.

Son idam kararlarının dünyadan güçlü bir ses ve tepki verilmezse hapishanelerdeki binlerce kişi için kritik bir sürecin yaşanacağını gösterdiğini ifade eden Diaa Hegab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle tüm dünya liderlerini, açık bir yaşam hakkı ihlali sayılan idamlarla ilgili alınan kararlar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede, Mısır nezdinde resmi girişimler başlatarak en azından idam mahkumlarına 'siyasi af' konusunda baskı yapmalarını istiyoruz."

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bolu Şubesi Başkanı Fethi Sarımsakcı da yaptığı yazılı açıklamayla idamlara tepki gösterdi.

Sarımsakcı, açıklamasında Mısır Temyiz Mahkemesinin haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı bir şekilde idam kararlarını onadığını, gelecekte benzer ihlallerin yaşanmasını önlemek adına Mısır'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması için "genel af" önerileri ve insani diplomasi girişimlerine fırsat verilmesi gerektiğini kaydetti.

Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi
Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi
Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi
Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi
Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi
Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi
Son dakika haberleri... Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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