Son dakika haberleri! Mısır'daki idam kararları Trabzon'da protesto edildi
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Son dakika haberleri! Mısır'daki idam kararları Trabzon'da protesto edildi

Son dakika haberleri! Mısır'daki idam kararları Trabzon'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararını protesto etti.

Trabzon'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararını protesto etti.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu üyeleri, "Mısır için ses ver, zulüm bitsin" yazılı pankart açıp, tekbir getirdi.

Grup adına konuşma yapan Furkan Lemahmutoğlu, Mısır'da 2013 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası siyasi muhaliflere yönelik kaçırma, gizli alıkoyma, işkence ve infaz gibi hak ihlallerinin sistematik olarak devam ettiğini belirterek, Mısır'daki cezaevlerinde tutuklu sayısının 10 binleri bulduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Mısır'da yüzlerce kişiye idam cezası verildiğini ve idamların bir kısmının ailelere bile haber vermeden infaz edildiğini öne süren Lemahmutoğlu, son olarak aralarında Mohamed Elbeltagy, Ossama Yassin ve Saffet Hicazi gibi önde gelen siyasi kişilerin de bulunduğu 12 kişi hakkında idam cezasının onandığını hatırlattı.

Mısır Temyiz Mahkemesi'nin 14 Haziran'da, haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı bir şekilde tarihe kara bir leke olarak geçecek idam kararlarını onayladığını ifade eden Lemahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Son idam kararları bir kez daha göstermiştir ki şayet dünyadan güçlü bir ses ve tepki verilmez ise şu an Mısır hapishanelerindeki binlerce kişi için durum çok daha kritik bir sürece dönüşecektir. İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın sağduyu sahibi kamuoyu harekete geçmelidir. Ülke liderlerini, açık bir yaşam hakkı ihlali sayılan idamlarla ilgili alınan kararlar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Lemahmutoğlu, gelecekte benzer ihlallerin yaşanmaması için Mısır'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda genel af önerileri ve insani diplomasi girişimlerine fırsat verilmesini, uluslararası aktörlerin harekete geçmesinin gerektiğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri! Mısır'daki idam kararları Trabzon'da protesto edildi
Son dakika haberleri! Mısır'daki idam kararları Trabzon'da protesto edildi
Son dakika haberleri! Mısır'daki idam kararları Trabzon'da protesto edildi
Son dakika haberleri! Mısır'daki idam kararları Trabzon'da protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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