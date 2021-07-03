Mısır'daki idam kararları Elazığ'da protesto edildi
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Mısır'daki idam kararları Elazığ'da protesto edildi

Mısır'daki idam kararları Elazığ'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi Elazığ'da protesto edildi.

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi Elazığ'da protesto edildi.

HÜDA-PAR (Hür Dava Partisi) Kadın Gençlik Kolları, Gazi Caddesi Öğretmenevi önünde bir araya geldi.

Kadın Gençlik Kolları Kurucu Üyesi Ümmü Gülsüm Kaya, yaptığı açıklamada, son günlerde Mısır'da yaşanan olayların zulmün örneği olduğunu söyledi.

Kaya, "Farklı coğrafyalarda güçlüler, zayıfları sömürmeye, köleleştirmeye devam ederken, bu zulme direnen iman ehli Müslümanlar da hedef tahtasına oturtulmuştur. Mısır zindanlarında en kötü koşullarda hayata tutunmaya çalışan Müslüman kardeşlerimiz, işkencelerden geçirilmekte, idam kararlarıyla dar ağaçlarına çıkarılmaktadır." diye konuştu.

Masum insanların idam edilmesine göz yummanın ve sessiz kalmanın büyük bir vebal olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Başta İslam ülkelerinin idarecileri olmak üzere, dünya kamuoyunun Mısır'daki idamlara karşı 'dur' deme vakti gelmiş, geçmiştir. Sisi cuntasının sınırları fazlasıyla aşan zulmüne karşı var olan sessizlik kabul edilir değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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