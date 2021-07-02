Mısır'daki idam kararları Batman'da protesto edildi

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesi Batman'da protesto edildi.

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesi Batman'da protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Batman Koordinatörlüğü üyeleri, Gülistan Caddesi'nde bir araya geldi.

Vakfıın Batman Koordinatörü Feyzi Aydın, idam kararının durdurulması için basın açıklaması yaptı.

Mısır'dan idam kararlarının gelmeye devam ettiğini belirten Aydın, "Haksız ve hukuksuz olan bu kararın uygulanmasının önüne geçmek için tüm Müslümanlara büyük bir sorumluluk düşmektedir." dedi.

Aydın, Arap Konseyinin idamların durdurulması için yaptığı çağrıyı "olumlu bir gelişme" şeklinde değerlendirerek, aynı tepkiyi İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği gibi kuruluşlardan da beklediklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak