Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi
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Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi

Mısır'ın kuzeyinde işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

29.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:36
Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi

Mısır'ın kuzeyinde işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.


Mısır'da Port Said Valisi Adel el-Ghadban tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Port Said-Dumyat yolunda işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenler el-Salam, el-Zuhour ve el-Himyat hastanelerine nakledildi.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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