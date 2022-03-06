Mısır'daki Ezher Kurumundan uluslararası topluma Ukrayna için sorumluluk alma çağrısı - Haberler

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Mısır'daki Ezher Kurumundan uluslararası topluma Ukrayna için sorumluluk alma çağrısı

AA, Ferdi Bayat - Güncel
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Mısır'daki Ezher Kurumundan uluslararası topluma Ukrayna için sorumluluk alma çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, uluslararası topluma, Ukrayna'ya yapılan insani yardımların artırılması ve savaşın son bulması için daha çok çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, uluslararası topluma, Ukrayna'ya yapılan insani yardımların artırılması ve savaşın son bulması için daha çok çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Şeyhi Tayyib, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin Facebook hesabından Arapça, İngilizce ve Rusça açıklama yayımladı.

Ukraynalıların güvenlik arayışı içinde evlerini terk etmesinin, insanlık için bir sınav olduğunu vurgulayan Tayyib, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu Ukrayna'ya yapılan insani yardımları artırmaya ve savaşın son bulması için daha çok çaba sarf etmeye çağırıyorum. Allah'tan bu sürecin hızlanmasını ve bu masum insanların sağ salim evlerine dönmesini diliyorum."

Ezher Kurumu Şeyhi Tayyib, daha önce de Rusya ve Ukrayna'yı "itidalli olmaya ve anlaşmazlığa diyalog yoluyla çözüm bulmaya" çağırmıştı.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Facebook, Ukrayna, Rusya, Mısır, Güncel, Haberler

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