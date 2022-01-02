Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü - Haberler
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Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü Mısır'da dolu yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

- Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

KAHİRE - Mısır'da dolu yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde dolu yağışı sürprizi yaşandı. Ülkede perşembe gününden beri etkili olan hava dalgasıyla birlikte dolu yağışı ve şiddetli fırtına yaşandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cuma günü kötü hava şartları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dün ülkenin 5 bölgesinde, hava koşulları nedeniyle de okullar kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.

Meteoroloji uzmanlarına göre, Mısır'da hava 4 Ocak'tan itibaren düzelmeye başlayacak.

Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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