Mısır'daki Askeri Darbenin 4. Yılı

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin meşruiyetine bağlılığını bildirdi.



Mısır'daki askeri darbenin 4. yıl dönümü münasebetiyle İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Mursi'yi hala meşru cumhurbaşkanı olarak kabul ettiklerine dikkat çekilerek, "Mursi'nin meşruiyetine sahip çıkmak, makam veya yönetim peşine düşme teşebbüsü değildir. Ancak bunlar halkın temel hakları ve 25 Ocak devriminin büyük meyveleridir." denildi.



Gücü veya tabanı ne olursa olsun hiçbir kesimin tek başına arzu edilen değişimi gerçekleştiremeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Özgürlüğe inanan, despotluğu reddeden, kan dökülmesine karşı çıkan, halkın iradesinin geri getirilmesinden yana olan ve 25 Ocak 2011 devriminin kazanımlarından taviz vermeyen güçler ile ulusal birlik tekliflerinde bulunan samimi girişimleri takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, İhvan'ın sunulan birlik tekliflerini, "şiddetten uzak barışçıl direniş", "meşruiyete sahip çıkma, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin geri gelmesi", "sivil devlet ve ordunun kışlasına dönmesi", "mevcut yönetimden özellikle hukuk alanında hesap sorma, yaptığı tüm karar ve anlaşmaları tanımama" ve "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması ile şehitlerin kanı için soruşturma açılması konusunda çalışmalar başlatma" şeklindeki bazı prensiplerle değerlendirdiği kaydedildi.