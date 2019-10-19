Mısır'daki Asasif gömütünde çok iyi korunmuş 30 tabut bulundu

19.10.2019 18:36

Mısır'da milattan önce 10. yüzyıla tarihlenen 22. Firavun hanedanlığına ait iyi korunmuş 30 ahşap tabut bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Luksor kenti yakınlarında yer alan Asasif gömütünde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında, üzerindeki işlemelerin ve renklerin çok iyi şekilde korunduğu 30 ahşap tabut bulunduğu belirtildi.

Tabutların, istikrarsızlığın ve mezar soygunculuğunun hüküm sürdüğü, büyük mezarlıkların inşasının azaldığı ve tabutların naaşların korunmasında büyük rol oynadığı bir döneme ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, tabutların erkek, kadın ve çocuklara ait olduğunu bildirdi.

Anani, "Tabutlar antik Mısırlıların bıraktığı şekilde bulundu. İçinde mumyalar olan kapalı haldeki tabutlar, ilk katta 18, ikinci katta 12 tabut olacak şekilde üst üste iki kat halinde bulundu." ifadesini kullandı.

Bu keşifle,19'uncu yüzyıldan bu yana ilk defa içindeki tabutlar tam ve eksiksiz olarak muhafaza edilmiş bir gömütün ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Anani, "Bugün, bir yüzyılı aşkın bir zaman sonra Mısırlı arkeologlar Luksor'a yeni bir eser daha kazandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri de tabutların milattan önce 10'uncu yüzyılda hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine ait olduğunu bildirdi.

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

Kaynak: AA