Mısır'daki 9 İdama Tepki

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Siirt ve Adıyaman'da düzenlenen gösteri ile tepki gösterildi.

Siirt Üniversitesi Camisi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça 4 dilde kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Grup adına açıklama yapan Taha Eren, en büyük zulmün, bir insanı haksız yere öldürmek olduğunu söyledi.

Eren, "Kur'an-ı Kerim haksız yere birinin öldürülmesini bütün insanlığın öldürülmesi gibi görmektedir. Darbeci Sisi yönetimi, bu günahsız ve masum gençleri idam ederek, Allah'ın sınırlarını aşmış ayrıca bütün insan hakları sözleşmelerini de çiğnemiştir." dedi.

Mazlumların yanında olmak için etkinliği düzenlendiklerini ifade eden Eren, "Diriyiz, ayaktayız ve hazırız. Allah'tan bu kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etmesini diliyor, bu işin faillerine de lanet ediyoruz. Allah Müslümanların yaşadığı toprakları zalimlere karşı muhafaza etsin. Dost olarak Allah yeter. O ne güzel vekildir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve öğretim görevlileri de katıldı.

Adıyaman'da Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesince Demokrasi Parkında, cuma namazının ardından düzenlenen basın açıklamasıyla, Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin idam yoluyla haksız şekilde şehit edilmesi protesto edildi.

AGD Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Mısır'daki yapılan idamların Mısır Mahkemeleri tarafından adil bir biçimde verilen kararların olmadığını dile getiren Beyazkaya, "Biz bu coğrafyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Kahta ilçesinde de 30'a yakın sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto etti.

Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Kahta İlçe Başkanı İsmail Tümer, Mısır'daki cunta hükümetinin 9 Müslüman'ı şehit ettiğini dile getirerek, "Bu cuntanın mahkemesi ve kiralık hakimleri tarafından düzmece gerekçeler ileri sürülerek 9 Müslüman genç kardeşimiz hakkında verilen idam cezasını utanç verici olduğunu bildiriyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. Mısır'da yaşanılan sürecin daha da kötüye gitmemesi için bu idam kararları mutlaka durdurulmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA