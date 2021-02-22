Mısır'da zorla kaybedilen anne ve çocuk, Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında ortaya çıktı
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Mısır'da zorla kaybedilen anne ve çocuk, Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında ortaya çıktı

22.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:15
Mısır'da zorla kaybedilen anne ve çocuk, Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında ortaya çıktı

Mısır'da "Zorla Kaybetmeye Son Verin" isimli bir insan hakları kampanyası, 2 yıl önce zorla kaybedilen 27 yaşındaki bir anne ile 3 yaşındaki oğlunun Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında ortaya çıktığını duyurdu.

Mısır'da "Zorla Kaybetmeye Son Verin" isimli bir insan hakları kampanyası, 2 yıl önce zorla kaybedilen 27 yaşındaki bir anne ile 3 yaşındaki oğlunun Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında ortaya çıktığını duyurdu.

Kampanyanın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan yazılı açıklamada, anne Menar Adil Ebunneca, eşi Ömer Abdulhamid Ebunneca ve oğulları Bera'nın Mart 2019'da İskenderiye'deki evlerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Yakınlarının tüm resmi girişimlerine rağmen gözaltına alınanların yerini öğrenemediği, Ebunneca çifti ile bir daha iletişim kuramadıkları aktarılan açıklamada, cumartesi günü Menar ile oğlu Bera'nın Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Menar'ın eşi Ömer Abdulhamid Ebunneca'nın akıbetinin ise belirsiz olduğu kaydedildi.

Mısır yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, "Zorla Kaybetmeye Son Verin" kampanyasının düşünceleri nedeniyle tutuklu bulunan siyasiler ve aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Tutuklu kardeşim", "Ramazandan önce onları bırakın" adı altında başlattığı kampanya büyük etkileşim topladı.

Kampanyadan daha önce yapılan bir açıklamada, Ağustos 2015'ten Ağustos 2019'a kadar 1856 zorla kaybetme vakası belgeledikleri duyurulmuştu.

Mısır'daki Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, terörle ilgili davalara bakıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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