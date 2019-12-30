: Mısır'da yolcu treninde yangın

30.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:26

Mısır'da yolcu treni vagonunda yangın çıktı. Yangın sonucu vagon kullanılamaz hale geldi.

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Kefr el-Zayat bölgesinde bir yolcu treninin vagonu alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Elektrik devrelerindeki bir sorundan çıkan yangında vagon kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, hattaki tüm seferlerin askıya alındığını ve olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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