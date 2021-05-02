Mısır'da yolcu treni raydan çıktı
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Mısır'da yolcu treni raydan çıktı

Mısır'da yolcu treni raydan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mısır'ın Kafr Saad kentinde seyir halindeki bir yolcu treni raydan çıktı.

Mısır'ın Kafr Saad kentinde seyir halindeki bir yolcu treni raydan çıktı.

Mısır Demiryolları İdaresi, ülkenin Dimyat Valiliğinde yer alan Kafr Saad kentinde bir yolcu treninin raydan çıktığını bildirdi. Mansoura kentinden Dimyat'a giden trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. Kazanın ardından demiryolları idaresine bağlı teknik ekiplerin raydan çıkan vagonları kurtarmak için çalışmalara başladığı aktarıldı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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