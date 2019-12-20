Mısır'da yolcu treni otomobile çarptı: 7 ölü, 5 yaralı
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Mısır'da yolcu treni otomobile çarptı: 7 ölü, 5 yaralı

Mısır'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

20.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:06

Mısır'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Mısır'ın kuzeyinde yer alan Dekahliye kentinde yolcu treni, otomobille çarpıştı. Yetkililer, trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yararlılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Mısır'da yolcu treni otomobile çarptı: 7 ölü, 5 yaralı
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