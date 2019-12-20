Mısır'da yolcu treni otomobile çarptı: 7 ölü, 5 yaralı
Mısır'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Mısır'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Mısır'ın kuzeyinde yer alan Dekahliye kentinde yolcu treni, otomobille çarpıştı. Yetkililer, trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yararlılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE