Mısır'da yolcu treni otomobile çarptı: 7 ölü, 5 yaralı
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Mısır'da yolcu treni otomobile çarptı: 7 ölü, 5 yaralı

Mısır'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

20.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:56
Mısır'da yolcu treni otomobile çarptı: 7 ölü, 5 yaralı

Mısır'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.


Mısır'ın kuzeyinde yer alan Dekahliye kentinde yolcu treni, otomobille çarpıştı. Yetkililer, trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yararlılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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