Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü
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Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü

Mısır'ın Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Assiut Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine 25 ambulans gönderildiği kaydedildi. Açıklamada olayda yaralanan kişilerin çevre hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Valilik yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.


Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü
Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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