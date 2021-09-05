Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı
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Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Dünya

Mısır'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığından, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

SIK SIK KAZA YAŞANIYOR

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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