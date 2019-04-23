Mısır'da Yetkililer Referandum İçin Oy Kullanan Halka Makarna Dağıtıyor' İddiası

Mısır halkı, Abdülfettah el-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği için 3 gün boyunca oy kullandı. Mısır'da referandum sona erdi, oy sayımları başladı. Muhalefet, oy kullanımı sonrası halka gıda dağıtıldığı iddiaları üzerine tepki gösterdi.

Parlamento tarafından geçtiğimiz hafta onaylanan anayasa değişikliği için Mısır'da halk sandık başındaydı. Cumhurbaşkanı Sisi'nin yetkilerini genişletecek ve 2030 yılına kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunun sonuçları 5 gün içinde belli olacak. Euronews.com'da Görüntüle