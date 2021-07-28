Mısır'da Yargıtay, İhvan liderlerinden Bedii ve diğer 14 kişi hakkındaki hapis cezalarını onadı

Mısır'da Yargıtay, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında olduğu 15 kişinin, 7 ila 25 yıl (müebbet) hapis cezalarını onadı.

Mısır'da Yargıtay, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında olduğu 15 kişinin, 7 ila 25 yıl (müebbet) hapis cezalarını onadı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Yargıtay, "Hamas adına casusluk" davasında yargılanan ve aralarında Bedii ile Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi yetkililerinin olduğu 15 kişi hakkında nihai hükmünü açıkladı.

Bedii'nin de aralarında olduğu 15 kişiye, yargılandıkları davada verilen, 7 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırılanların 10 kişi olduğu ve bunların arasında, Bedii, İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır, Mısır Parlamentosunun eski başkanı Saad el-Ketetni ve Muhammed el-Biltaci'nin bulunduğu kaydedildi.

Davada yargılanan 3 sanığın 10'ar yıl, 2 sanığın da 7'şer yıl hapis cezasının onandığı ifade edilen haberde, vefat eden İsam Iryan'ın dava dosyasının ise kapatıldığı aktarıldı.

Söz konusu davada savcılık sanıklara "yabancı örgütler adına casusluk yapmak, ülkenin milli sırlarını ifşa etmek, ülke topraklarında silahlı saldırı düzenlemek hedefiyle yabancı terör örgütleri ile yardımlaşmak" gibi suçlamalar yöneltmiş, ancak sanıklar suçlamaları reddetmişti.

Yargıtay yine bu ay Bedii'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiye, 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandıkları davada verilen müebbet hapis cezası kararını onamıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer