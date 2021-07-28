Mısır'da Yargıtay, İhvan liderlerinden Bedii ve diğer 14 kişi hakkındaki hapis cezalarını onadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'da Yargıtay, İhvan liderlerinden Bedii ve diğer 14 kişi hakkındaki hapis cezalarını onadı

Mısır'da Yargıtay, İhvan liderlerinden Bedii ve diğer 14 kişi hakkındaki hapis cezalarını onadı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Mısır'da Yargıtay, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında olduğu 15 kişinin, 7 ila 25 yıl (müebbet) hapis cezalarını onadı.

Mısır'da Yargıtay, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında olduğu 15 kişinin, 7 ila 25 yıl (müebbet) hapis cezalarını onadı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Yargıtay, "Hamas adına casusluk" davasında yargılanan ve aralarında Bedii ile Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi yetkililerinin olduğu 15 kişi hakkında nihai hükmünü açıkladı.

Bedii'nin de aralarında olduğu 15 kişiye, yargılandıkları davada verilen, 7 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırılanların 10 kişi olduğu ve bunların arasında, Bedii, İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır, Mısır Parlamentosunun eski başkanı Saad el-Ketetni ve Muhammed el-Biltaci'nin bulunduğu kaydedildi.

Davada yargılanan 3 sanığın 10'ar yıl, 2 sanığın da 7'şer yıl hapis cezasının onandığı ifade edilen haberde, vefat eden İsam Iryan'ın dava dosyasının ise kapatıldığı aktarıldı.

Söz konusu davada savcılık sanıklara "yabancı örgütler adına casusluk yapmak, ülkenin milli sırlarını ifşa etmek, ülke topraklarında silahlı saldırı düzenlemek hedefiyle yabancı terör örgütleri ile yardımlaşmak" gibi suçlamalar yöneltmiş, ancak sanıklar suçlamaları reddetmişti.

Yargıtay yine bu ay Bedii'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiye, 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandıkları davada verilen müebbet hapis cezası kararını onamıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır'da Yargıtay, İhvan liderlerinden Bedii ve diğer 14 kişi hakkındaki hapis cezalarını onadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 18:39:50. #1.16#

title