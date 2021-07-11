Mısır'da Yargıtay İhvan liderlerinden Bedii ve diğer 9 kişi hakkındaki müebbet hapis cezasını onadı

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) liderlerinden 10 kişi hakkında verilen müebbet hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onandı.

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) liderlerinden 10 kişi hakkında verilen müebbet hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onandı.

Mısır merkezli "Mısır el-Yevm" gazetesinde yer alan haberde, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve teşkilatın lider kadrosunda yer alan diğer 9 kişinin 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandıkları davada verilen müebbet hapis cezası kararının Yargıtay tarafından onandığı aktarıldı.

Bu 10 kişi dışında aynı davada yargılanan diğer 9 sanık hakkında da karar çıktığı, bir sanığın vefat etmesi nedeniyle dava dosyasının kapandığı, 8 sanığa verilen 15'er yıl ağırlaştırılmış hapis kararının da kaldırıldığı bilgisi verildi.

Mısır mahkemesi, 12 Eylül 2020'de Bedii ve İhvan liderlerinden 11'ine daha müebbet hapis cezası (25 yıl) verdiğini duyurmuştu.

Başsavcılık, sanıkları Ağustos 2013'te Port Said'de şiddet eylemlerini provoke etmekle suçlamıştı.

İhvan, 15 Temmuz 2020'de Bedii hakkındaki 7 davada nihai hükmün verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat