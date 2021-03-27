Mısır'da yapımı süren köprünün kolonu seyir halindeki araçların üzerine çöktü: 3 yaralı
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Mısır'da yapımı süren köprünün kolonu seyir halindeki araçların üzerine çöktü: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Mısır'da yapımı süren köprünün kolonu seyir halindeki araçların üzerine çöktü: 3 yaralı

Mısır'ın Giza kentinde yapımı devam eden köprünün kolonunun seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Mısır'ın Giza kentinde yapımı devam eden köprünün kolonunun seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mısır yerel basınında yer alan habere göre, inşası devam eden köprünün kolonu, seyir halindeki yolcu minibüsü ile şahsi bir aracın üzerine çöktü.

Kolonun çöküş nedeninin henüz bilinmediği olayda 3 kişi yaralandı.

Mısır İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Receb Abdulal ve Giza Valisi Ahmed Raşid'in olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği açıklandı.

Başkent Kahire'de dün akşam 10 katlı eski bir binanın çökmesi sonuncu 10 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı.

Suhac kentinin Tahta ilçesinde ise iki trenin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralı sayısı 165 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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