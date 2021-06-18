Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı
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Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı

Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı
Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi Van ve Muş'ta protesto edildi.

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi Van ve Muş'ta protesto edildi.

Van'da, Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri ve vatandaşlar, Mısır'da Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı protestolarla ilgili davada, hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Safvet Hicazi ve Abdurrahman el-Berr'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında verilen idam cezalarının onanması nedeniyle Mısır askeri yönetimini kınadı.

Cuma namazının ardından Hazreti Ömer Cami avlusunda SDİ adına açıklama yapan Cansuyu Derneği Van Temsilcisi Alaattin Demirel, Müslümanlara yapılan her türlü haksızlığı kınadıklarını belirtti.

Demirel, Mısır'daki idamların durması için bütün kesimlerin hak ve adaletten yana birleşmeleri çağrısında bulundu.

Muş'ta da Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, il binasında yaptığı açıklamada, Mısır'da alınan kararı kınadıklarını ifade etti.

Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı
Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı
Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı
Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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