Mısır'da üniversiteler, İhvan mensubu olduğu için işten çıkarılacak memurların listelerini hazırlıyor

Mısır'da Üniversiteler Yüksek Kurulu, rektörlerden Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu devlet memurlarını doğrudan işten çıkarmayı kolaylaştıran yasa değişikliği kapsamında görevden alınacakların listesini hazırlamaları talimatı verdi.

Mısır'da Üniversiteler Yüksek Kurulu, rektörlerden Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu devlet memurlarını doğrudan işten çıkarmayı kolaylaştıran yasa değişikliği kapsamında görevden alınacakların listesini hazırlamaları talimatı verdi.

"El-Yevmu's-Sabi" (Yedinci Gün) gazetesinin haberine göre, Üniversiteler Yüksek Kurulu haftalık toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kurul, devlet ve özel üniversitelerin rektörlerini, terör listelerinde yer alan veya İhvan gibi terör örgütlerine mensup çalışanların listelerinin hazırlanması için gerekenin yapılması talimatını verdi. Söz konusu çalışanlar, üniversitelerin eğitim misyonlarını yerine getirmelerini engellemek için çeşitli yollar arayan kişilerdir. " denildi.

Kurulun bu konudaki hamlesinin, yasal değişiklik resmi olarak başlayana kadar proaktif bir adım olarak geldiği ifade edildi.

Mısır Meclisi, 12 Temmuz'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu devlet memurlarını disipline sevk etmeden doğrudan işten çıkarmayı kolaylaştıran yasa değişikliğini kabul etmişti.

Uzmanlara göre, kanunda değişiklik yapılmasını öngören tasarı, İhvan mensubu memurların işlerine son verilmesini amaçlıyor.

Mısır yönetimi, Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından İhvan'ı "terör örgütü" ilan ederek kapatmıştı.

Mısır medyası, Ocak 2021 itibarıyla ülkede "terör listesine" alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğunu duyurmuştu.

Mısır'da yönetim tarafından "terörün finans kaynaklarını kurutmak" amacıyla 2015 tarihli 8 sayılı kanunun ardından terör listesine iş insanları da eklenmeye başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak