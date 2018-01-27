Mısır'da Türk Maslahatgüzarı Onuruna Yemek

Türk ve Mısırlı iş adamları, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği rezidansında, görevine yeni başlayan Maslahatgüzar Mustafa Kemalettin Eruygur'un onuruna yemek verdi.

Yemekte konuşma yapan Türk-Mısır İş adamları Derneği (TUMİAD) Başkanı Atilla Ataseven, derneğin, her daim iki ülke arasında köprüler kurmak için zor zamanlarda sivil inisiyatif kullanarak çözümün parçası olmayı şiar edindiğini söyledi.

İki ülkeden bir araya gelen iş adamlarının, derneği kurarken Türkiye ve Mısır'da ticaret ve yatırım yapan iş insanlarının faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve onlara yol göstermeyi amaçladıklarını anlatan Ataseven, şunları kaydetti:

"Mısır'da son yedi yılda inişler ve çıkışlar yaşanırken, ülkede toplumsal ve siyasi değişiklikler meydana geldi. Biz Türk yatırımcılar olarak Mısır'a ilgi ve alakamızı hiç kaybetmedik. En önemlisi, Mısır halkına olan güvenimizi asla yitirmedik. Türk sermayesi, yapı ve düşünce olarak diğer ülke sermayelerinden farklılık göstermektedir. Cesur, atılgan, istikrarlı ve sürekli ilerleyen bir yapıya sahiptir. Dernek olarak Mısır hükümetinden isteğimiz, prensipte ortak noktamız olan 'Haydi birlikte üretelim' sloganımızın hedeflerinden biri sanayi bölgesi ile ilgili işlemlerin hızlandırılması ve burada kurulacak prototip mahiyetinde, sanayi kuluçka merkezinin bir an önce hayata geçirilmesidir."

AA muhabirine konuşan Maslahatgüzar Eruygur da tanışma etkinliği çerçevesinde Türk ve Mısırlı iş adamları ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Eruygur, "Türkiye ve Mısır arasında önemli ticari ve ekonomik ilişkiler var. Bu ilişkilerin ileri götürülmesinde devlet olarak hukuki altyapı dahil gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Söz konusu altyapı büyük oranda hazır." dedi.

TUMİAD yönetim kurulu üyesi Necip Hergenç, dernek olarak Mısır ile ticari ilişkilere katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Hergenç, "Dernek olarak amacımız Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkileri daha ileri seviyelere çıkarmak. Geçen kasım ayında Türkiye'ye düzenlediğimiz ziyaret çok başarılı geçti. Bunun daha iyisini yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan TUMİAD tarafından öğleden sonra organize edilen yemek ve tanışma etkinliğine de Türk ve Mısırlı iş adamlarının yanı sıra diğer davetliler ve Mısır'da yaşayan Türkler katıldı.

Davetlilere Türk ve Mısır mutfağından farklı yiyecek ve içecekler ikram edildi.