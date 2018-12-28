Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı (2)

Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini, 10 turistin de yaralandığını duyurdu.Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: DHA