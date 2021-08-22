Mısır'da tüm eğitim kurumu çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma şartı getirildi

Mısır'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı hazırlık kapsamında ülkedeki Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlıkları çalışanlarına eylül ayına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanacağı açıklandı.

Mısır'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı hazırlık kapsamında ülkedeki Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlıkları çalışanlarına eylül ayına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanacağı açıklandı.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, Cibutili mevkidaşı Ahmed Abdullah ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanların ekim ayı itibarıyla iş yerlerine girişlerinin yasaklanacağını aktardı.

Eylül ayına kadar tüm çalışanların Kovid-19 aşısı olması gerektiğini belirten Zayid, önümüzdeki günlerde yeni aşı sevkiyatlarının teslim alınacağını kaydetti.

Mısır Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, toplam vaka sayısı 286 bine, ölüm sayısının 16 bin 663'e ve iyileşen hasta sayısının da 235 bin 635'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat