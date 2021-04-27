Mısır'da tren kazası: 1 ölü

Mısır'da bir trenin kamyonla çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mısır'da bir trenin kamyonla çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Süveyş kentinde bir tren ile kamyonla çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İsmailiye kentinden Süveyş kentine giden tren seyir halindeyken kamyonun da yoldan geçme çalışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda yaralanan 2 kişi Süveyş kentindeki hastaneye kaldırıldı. Süveyş Emniyet Müdürü Tümgeneral Muhammed El-Alfi, gerekli soruşturmanın açıldığını ve kazanın sebebine incelemenin de başlatıldığını açıkladı. - İSMAİLİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı