Mısır'da trafik kazası sonrası patlama 19 ölü, 30 yaralı
Mısır'da trafik kazası sonrası patlama 19 ölü, 30 yaralıMısır, (DHA)- Mısır'da trafik kazası sonrası otomobillerde meydana gelen patlama sonucunda 19 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
Mısır'da trafik kazası sonrası patlama 19 ölü, 30 yaralı
Mısır, (DHA)- Mısır'da trafik kazası sonrası otomobillerde meydana gelen patlama sonucunda 19 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
Patlama, Kahire'nin Manial ilçesindeki Ulusal Onkoloji Enstitüsü'nün sokağında, trafik kazası sonrası meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sokağa ters yönden giren bir otomobilin 3 araçla çarpışmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamada, 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, patlamaya dair 'saldırı ihtimalini' araştırdıklarını açıkladı.
Kaynak: DHA
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