Mısır'da trafik kazası: 11 ölü
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Mısır'da trafik kazası: 11 ölü

Mısır'ın güneyindeki Asvan ilinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

06.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:20
Mısır'da trafik kazası: 11 ölü

Mısır'ın güneyindeki Asvan ilinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahbar el-Yevm gazetesinin Asvan Birimine dayandırdığı habre göre, Asvan ilindeki Batı Çöl Yolu'nda ticari bir araç ile kamyon çarpıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Asvan'da iki gün önce de yine aynı yolda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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