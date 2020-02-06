Mısır'da trafik kazası: 11 ölü

06.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:20

Mısır'ın güneyindeki Asvan ilinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahbar el-Yevm gazetesinin Asvan Acil Servis Birimine dayandırdığı habre göre, Asvan ilindeki Batı Çöl Yolu'nda ticari bir araç ile kamyon çarpıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Asvan'da iki gün önce de yine aynı yolda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA