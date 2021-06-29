Mısır'da tesettür mayosuyla havuza alınmayan kadına sosyal medyadan destek artıyor
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Mısır'da tesettür mayosuyla havuza alınmayan kadına sosyal medyadan destek artıyor

Mısır'da tesettür mayosuyla havuza alınmayan kadına sosyal medyadan destek artıyor
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır'ın Giza kentindeki bir spor kulübünün havuzundan tesettürlü mayo giydiği için geri çevrilen kadının yaşadıkları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Mısır'ın Giza kentindeki bir spor kulübünün havuzundan tesettürlü mayo giydiği için geri çevrilen kadının yaşadıkları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Mısır merkezli Masravi gazetesinin internet sitesinde canlı yayına katılarak başından geçenleri anlatan Dina Hişam, 25 Haziran'da Giza'ya bağlı Şeyh Zayed bölgesindeki bir kulübün havuzuna girmek istediğini, ancak tesettürlü mayo giydiği için izin verilmediğini söyledi.

Olaya tepki gösteren ve çok üzgün olduğunu belirten Hişam, bu durumun yıllardır yaşandığını ve tesettürlü kadınların havuza giremediklerini aktardı.

Yetkililerin konuyla ilgili artık sessiz kalmaması gerektiğini dile getiren Hişam, 10 yıl yaşadığı Kanada'da böyle bir baskıyla karşılaşmadığını, özgürce tesettürlü dolaşabildiğini ve herkesin buna saygı gösterdiğini kaydetti.

Başkasının hakkını ihlal etmedikçe herkesin özgür olduğunu söyleyen Mısırlı kadın, "Normalde hiç kimse bizi ilgilendirmez. 'Beni ilgilendirmez' demeyi öğrenmeye ihtiyacımız var. Ben, başkasının kendi hür düşüncesiyle yapmak istediği bir şeye engel olamam." ifadelerini kullandı.

Hişam, "Ben tesettürün yasaklanmasına karşı olduğum gibi diğer mayoların yasaklanmasına da karşıyım. Bu konu hiç kimseyi ilgilendirmez." diye konuştu.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadınların giyimleri ve davranışları konusundaki çifte standart ve ayrımcılığa tepki gösteren vatandaşlar, paylaştıkları mesajlarla Hişam'a destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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