Mısır'da teknelerinin batması sonucu kaybolan balıkçılardan 3'ü kurtarıldı - Haberler
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Mısır'da teknelerinin batması sonucu kaybolan balıkçılardan 3'ü kurtarıldı

Mısır'da teknelerinin batması sonucu kaybolan balıkçılardan 3'ü kurtarıldı
AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Mısır'da üç gün önce balıkçı teknesinin tüp patlaması sonucu batmasıyla kaybolan 9 balıkçıdan 3'ünün kurtarıldığı bildirildi.

Mısır'da üç gün önce balıkçı teknesinin tüp patlaması sonucu batmasıyla kaybolan 9 balıkçıdan 3'ünün kurtarıldığı bildirildi.

Mısır basınında yer alan haberlerde, Kefr eş-Şeyh kenti açıklarında bir balıkçı teknesinin 27 Aralık Pazartesi gecesi batmasının ardından kaybolan balıkçıları kurtarma çalışmalarının yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Kaybolan balıkçılardan 3'ünün kurtarıldığı güvenlik ve deniz kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü aktarılırken, kayıp 4 balıkçının kardeş olduğu kaydedildi.

Teknenin kaptanı Ahmed Abduh Nassar, olaya dair açıklamasında patlamanın balıkçılardan birinin çay hazırladığı sırada tüpün sızıntı yapması nedeniyle meydana geldiğini ve teknenin battığını belirtti.

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AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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