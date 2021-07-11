Mısır'da taciz suçunun cezasını ağırlaştıran yasa tasarısı prensipte kabul edildi
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Mısır'da taciz suçunun cezasını ağırlaştıran yasa tasarısı prensipte kabul edildi

Mısır'da taciz suçunun cezasını ağırlaştıran yasa tasarısı prensipte kabul edildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Mısır Meclisi, taciz suçunu işleyenlere verilecek cezanın ağırlaştırılmasını öngören yasa tasarısını prensipte onayladı.

Mısır Meclisi, taciz suçunu işleyenlere verilecek cezanın ağırlaştırılmasını öngören yasa tasarısını prensipte onayladı.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre, taciz suçlarının ağırlaştırılması da dahil olmak üzere Ceza Kanunu hükümlerinde değişiklik için birkaç milletvekili tarafından sunulan yasa tasarısı onaylandı.

Yasa tasarısı, hukuki açıdan incelenmek üzere Danıştay'a gönderildi.

Mısır'da taciz cezalarına ilişkin özel bir kanun bulunmamakla birlikte suç, ceza kanununda başkasına saldırma kategorisi içinde yer alıyor.

Ülkede tacize yönelik son kanun değişikliği, 2014 yılında yapılmıştı. Bu değişikliğe göre, taciz suçunu işleyenlerin 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 10 binden (641 dolar) 50 bin cüneyhe (3 bin 200 dolar) kadar para cezasına çarptırılması ya da iki cezadan birini alması öngörülüyordu.

Kanun değişikliğinin uygulanmasından sonra caydırıcılığının istenen düzeyde olmadığının görülmesi üzerine Meclise söz konusu yeni yasa tasarısı sunuldu. Bu tasarıda ise taciz suçunu işleyenlere 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ile 100 binden ( 6 bin 400 dolar) 300 bin cüneyhe (19 bin 200 dolar) kadar para cezası verilmesi ve suçun tekrar işlenmesi durumunda cezanın da iki katına çıkarılması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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