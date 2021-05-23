Mısır'da Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi
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Mısır'da Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi

Mısır'da Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Mısır'da, Süveyş Kanalı'nın günlerce kapanmasına neden olan "The Ever Given" adlı geminin alıkonulması kararına yapılan istinaf başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Mısır'da, Süveyş Kanalı'nın günlerce kapanmasına neden olan "The Ever Given" adlı geminin alıkonulması kararına yapılan istinaf başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsmailiyye Ekonomi Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek, gemi maliki şirketin alıkonulma kararına yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.

Mahkeme, dava dosyasını 29 Mayıs'ta görüşülmek üzere İsmailiyye Ekonomi Mahkemesi İlk Derece Dairesine geri gönderdi.

Geminin maliki olan şirketin savunma heyetinde yer alan Ahmed Ebu Şeneb ise mahkemenin istinaf başvurusunu reddetmesinin, geminin Süveyş Kanalı'ndaki Göller bölgesinde tutulmaya devam edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Kaza nedeniyle deniz trafiği durmuştu

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın, günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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Mısır'da Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi - Haberler
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