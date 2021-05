Mısır'da Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi

Mısır'da, Süveyş Kanalı'nın günlerce kapanmasına neden olan "The Ever Given" adlı geminin alıkonulması kararına yapılan istinaf başvurusunun reddedildiği belirtildi.