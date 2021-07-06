Mısır'da Süveyş Kanalı'nı kapatan "The Ever Given" gemisine konulan haciz kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'da Süveyş Kanalı'nı kapatan "The Ever Given" gemisine konulan haciz kaldırıldı

Mısır'da Süveyş Kanalı'nı kapatan 'The Ever Given' gemisine konulan haciz kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Mısır yargısı, 24 Mart'ta yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nda geçişlere engel olan "The Ever Given" gemisine konulan haczi kaldırdı.

Mısır yargısı, 24 Mart'ta yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nda geçişlere engel olan "The Ever Given" gemisine konulan haczi kaldırdı.

Mısır basınındaki haberlere göre, davaya bakan İsmailiye Mahkemesi, Süveyş Kanal İdaresinin talebi üzerine The Ever Given gemisi üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verdi.

Süveyş Kanal İdaresi ile geminin sahibi şirket arasında uzlaşı sağlandığı ve söz konusu kararın ardından geminin istediği yere gidebileceği kaydedildi.

Gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması "Stan Marine", son birkaç hafta içinde Süveyş Kanalı'nın müzakere komitesi ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından iki taraf arasında anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Uzlaşının içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 1 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, karaya oturan geminin sahibi firmadan 1 milyar dolar talep edileceğini belirtmiş, ancak bu rakam daha sonra 550 milyon dolara düşürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun 19 Temmuz'da kaldırılması planlanıyor
İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun 19 Temmuz'da kaldırılması planlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Müge Anlı Şevval Sam Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Metin Oktay Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır'da Süveyş Kanalı'nı kapatan "The Ever Given" gemisine konulan haciz kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:42:28. #1.16#

title