Mısır'da Süveyş Kanalı'nı kapatan "The Ever Given" gemisine konulan haciz kaldırıldı

Mısır yargısı, 24 Mart'ta yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nda geçişlere engel olan "The Ever Given" gemisine konulan haczi kaldırdı.