Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır'ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde sokakta kucağında aslan yavrusu taşıyan 3 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Mısır'ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde sokakta kucağında aslan yavrusu taşıyan 3 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Mısır'ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde 3 kişi, fotoğraf çekmek amacıyla kucağında 5 aylık yavru aslan taşıdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri yayılmasının ardından harekete geçen Mısır İçişleri Bakanlığı, görüntüde bulunan kişilerin kimliği tespit etmek için soruşturma başlattı.

Bakanlık, soruşturmanın ardından ruhsatsız 5 aylık aslan yavrusu taşıyan 1'i fotoğrafçı toplam 3 kişinin tutuklandığını bildirerek, tutuklanan kişilerin para karşılığında turistik bölgede insanların aslanla fotoğrafını çektiklerini açıkladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı
Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Demet Akalın Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 00:01:08. #1.14#

title